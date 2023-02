Le PSG prend sa revanche sur l’OM grâce à son duo infernal, Mbappé et Messi un peu plus dans la légende

Deux semaines et demie après sa défaite en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a pris sa revanche sur l’Olympique de Marseille au Vélodrome, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Porté par son duo infernal Kylian Mbappé – Lionel Messi (2 buts et 1 assist pour le premier, 1 but et 2 assists pour le second), un PSG très réaliste s’est adjugé le Classique français (0-3) devant son dauphin au classement et compte désormais 8 points d’avance sur l’OM.

Avec 200 buts marqués au PSG, Mbappé a égalé le record de Cavani et devient co-meilleur buteur de l’histoire du club à seulement 24 ans. De son côté, Messi est un peu plus entré dans la légende du football en inscrivant son... 700e but en club (672 avec le Barça et 28 avec le PSG). Tout simplement hallucinant.