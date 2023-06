Le PSG pourrait se laisser tenter par un duo Nagelsmann-Henry

Le PSG aurait choisi le nom de son futur entraîneur. Les dirigeants auraient jeté leur dévolu sur Julian Nagelsmann. L’Allemand pourrait être épaulé par Thierry Henry.



L’avenir de Christophe Galtier, encore sous contrat pour douze mois, n’a pas encore été officiellement tranché. Mais il ne fait pratiquement plus aucun doute que le technicien français ne sera plus sur le banc parisien à la reprise.



Les dirigeants qataris du PSG s’activent en coulisses depuis de longues semaines et de nombreuses pistes ont été explorées. Les noms de Luis Enrique et José Mourinho sont sortis dans la presse. C’est au tour de Julian Nagelsmann d’être cité.



Licencié par le Bayern après seulement 84 matches, le coach "prodige" a connu un premier coup d’arrêt dans sa carrière météorique. Ce C4 ne semble pas avoir refroidi QSI. "Le PSG a fait du jeune technicien allemand Julian Nagelsmann (35 ans) sa priorité pour remplacer Christophe Galtier", écrit L’Equipe sur son site internet.



Les négociations progressent rapidement, selon le quotidien français. En parallèle, le futur staff se dessine avec l’arrivée probable de Thierry Henry comme adjoint. L’ancien attaquant d’Arsenal a longtemps occupé cette fonction chez les Diables.