Le PSG peut-il encore croire à la prolongation de Kylian MBappé ?

Son attitude évasive et ses déclarations floues dans la presse n’aident pas le pronostic. Comme évoqué plus haut, les intentions de Kylian Mbappé restent nébuleuses. Interrogé en octobre sur son futur par Jean-Louis Tourre et Jérôme Rothen du journal L’Equipe, voici ce qu’il avait répondu : "Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. La seule vérité c’est que j’ai voulu partir cet été."

Il a d’ailleurs déclaré début février 2022, avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qu’il n’avait rien signé avec le Real pour l’été. Pour le moment, personne ne perce le mystère Mbappé…