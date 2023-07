Le PSG mise sur le prometteur Cher Ndour, sa sixième recrue de l'été

Ndour, qui portera le numéro 27, est le 6e joueur à arriver au Parc des Princes cet été. Les défenseurs Milan Skriniar (Inter Milan) et Lucas Hernandez (Bayern Munich) et les milieux de terrain Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne) et Lee Kang-In (Majorque) avaient signé auparavant au PSG désormais coaché par l’Espagnol Luis Enrique qui a succédé le 5 juillet à Christophe Galtier.