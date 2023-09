Le PSG enfonce Marseille dans la crise (4-0) et s'adjuge un "Classique" déséquilibré, Kylian Mbappé sort blessé

Le PSG n'a pas éprouvé la moindre difficulté à se débarrasser de l'Olympique de Marseille (4-0), ce dimanche soir au Parc des Princes dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

Les Parisiens ont trouvé le chemin des filets à quatre reprises face à des Marseillais en pleine crise grâce à Achraf Hakimi (8' 1-0), Randal Kolo Muani (37' 2-0) et à un doublé de Gonçalo Ramos (47' 3-0, 89' 4-0).

Seule ombre au tableau pour les tenants du titre : la blessure de Kylian Mbappé, touché à la cheville et contraint de quitter la pelouse en première période.

L'Olympique de Marseille, en pleine crise et sans entraîneur à sa tête, a plongé un peu plus contre le PSG, qui n'en a fait qu'une bouchée. Cette défaite au Parc des Princes, sa première de la saison, ne va pas arranger les affaires du club phocéen, en eaux troubles depuis une semaine, qui s'est ponctuée par le départ de son entraîneur Marcelino.

Les Marseillais avaient sorti un peu la tête de l'eau en fin de semaine avec un bon résultat contre l'Ajax Amsterdam en Europa League jeudi (3-3), et un peu plus vendredi quand le président de l'OM Pablo Longoria a annoncé qu'il restait aux commandes du club. Le dirigeant espagnol était d'ailleurs présent au Parc pour voir son équipe, largement dominée dans le jeu et privée de ballon.

Cette défaite boucle une semaine au cours de laquelle l'OM a sérieusement tangué après un décevant match nul au Vélodrome contre Toulouse (0-0) dimanche dernier, mais surtout à la suite d'une réunion houleuse le lendemain entre dirigeants et associations de supporters, qui ont réclamé leur démission.

Paris sur le podium

Pour le PSG, qui navigue inhabituellement sur des eaux calmes depuis plusieurs semaines, le temps est dégagé. Ce succès le fait remonter sur le podium (3e) de la Ligue 1, à la différence de buts avec Monaco (4e), et derrière Nice (2e) et Brest (1er).

La blessure à la cheville de sa star, Kylian Mbappé, a toutefois assombri la soirée parisienne. Auteur de huit buts en cinq matches cette saison, l'attaquant a été touché à la cheville gauche lors d'un contact avec le défenseur Leonardo Balerdi (6e). Après des allers-retours entre le banc de touche et le terrain, il est sorti et est rentré au vestiaire, remplacé par Gonçalo Ramos (31e).

Cette faute de l'Argentin est à l'origine du premier but du PSG : à l'angle droit de la surface, la frappe enroulée d'Achraf Hakimi s'est logée dans la lucarne de Pau Lopez (8e).

Deux superbes buts en deux matches pour le défenseur, en pleine confiance, faisant oublier sa deuxième saison au PSG compliquée, marquée hors des terrains par une mise en examen pour viol.

Série de premières

La suite du match a été une succession de premières pour le club parisien : l'attaquant Kolo Muani également originaire de Bondy comme Mbappé, a choisi le Classique pour marquer son premier but sous couleurs rouge et bleu.

Attentif dans la surface, l'ancien joueur de Francfort a débloqué son compteur pour sa deuxième titularisation. Il a repris du droit un ballon dans le but vide (37e), après une frappe d'Hakimi qui a trouvé le poteau.

Sans leurs supporters privés de déplacement et dans un Parc des grands soirs orné en début de match d'un immense tifo, les joueurs de l'entraîneur intérimaire Jacques Abardonado ont continué de plonger, malgré quelques tentatives, comme celle de Vitinha sur la barre (24e). Une goutte d'eau dans un océan.

A la rentrée des vestiaires, le PSG a continué sur sa lancée, avec le premier but de l'attaquant Gonçalo Ramos sur la première passe décisive d'Ousmane Dembélé. Son centre au premier poteau a trouvé la tête de l'attaquant portugais (47e), qui a marqué un doublé en fin de match sur une offrande de RKM (89e).

Pour compléter la série de nouveautés, le jeune français de 21 ans Bradley Barcola a été aligné pour la première fois par Luis Enrique, toujours adepte des surprises, et laissant Vitinha sur le banc. Il a été ovationné par le Parc à sa sortie (83e), remplacé par Nordi Mukiele, qui signe son retour depuis mars.

Un deuxième match référence en une semaine après la victoire contre Dortmund (2-0), pour le PSG version Luis Enrique, qui a connu quelques ratés notamment contre Nice le week-end dernier (défaite 3-2).

Alors que l'entraîneur espagnol avait prévenu ses joueurs de la "composante émotionnelle" de ce genre de match, Luis Enrique a dû être rassuré, dix jours avant le déplacement à Newcastle en Champions League.