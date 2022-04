Le PSG dispose de son dauphin Marseille et s'approche du titre, Neymar et Mbappé buteurs

C’est l’heure du classique de la Ligue 1 ! L’opposition très attendue entre le PSG et l’OM, dimanche soir au Parc des Princes, est un duel entre le leader et son dauphin durant cette 32e journée du championnat français.

La partie débute parfaitement pour les Parisiens. A la 12e minute, Verratti lance Neymar en profondeur. Le Brésilien devance la sortie du portier Lopez et ouvre le score acrobatiquement (1-0). Les Marseillais répondent à la demi-heure. Donnarumma se loupe sur un corner, provoquant un cafouillage monumental. Caleta-Car n’en demande pas tant et pousse facilement le ballon dans le but (1-1).