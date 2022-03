Le PSG : cette drôle d’histoire de l’âne qui trébuche toujours sur la même pierre

Il y a eu 2017, et l’historique remontada catalane. Il y a eu 2019 et l’humiliation contre Manchester United. Il y aura désormais 2022 et le naufrage de Bernabéu. Trois fois, dans son histoire récente marquée du sceau de Qatar Sports Investments, le PSG a sombré en huitième de finale de Ligue des champions après avoir marché sur son match aller. Cette histoire d’une équipe qui s’écroule toujours au même écueil a son dicton populaire : celui de l’âne qui ne trébuche jamais deux fois sur la même pierre.