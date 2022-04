Le PSG boudé par ses supporters malgré le titre, Mbappé "pas atteint", Marquinhos et Verratti déçus

Marco Verratti s'est lui aussi dit déçu de cette hostilité des supporters et assure se donner à fond sur la pelouse. "C'est quelque chose que je ne comprends pas, on essaie toujours, avec le cœur. On est des personnes normales, on peut avoir des bons ou des mauvais moments... On est les premiers à vouloir tout gagner. Je sais qu'ils ont été déçus pour Madrid (l'élimination en Ligue des champions, NDLR), mais à un moment donné il faut passer à autre chose."

Enfin, Kylian Mbappé a plutôt joué la carte de l'indifférence et estime que cette contestation est minoritaire. "On est champions de France, c'est le plus important. C'est la dixième fois, on était très contents dans le vestiaire. On a fêté ça entre nous. On est allé le chercher. On a su se mettre à l'abri très tôt dans la saison. On n'a jamais été inquiété par un quelconque concurrent. Personne ne gâche mon plaisir. On a fait beaucoup de sacrifices. On bosse tous les jours, on veut laisser notre nom dans l'histoire.

Il y a toujours des circonstances dans une saison, (l'ambiance) en fait partie. Personnellement, ça ne m'atteint pas. Moi j'étais très content de gagner. Ce titre a une grande saveur. Personnellement c'est mon cinquième, le club son dixième et pour ce groupe c'est notre premier. (Son futur ?) Rien n'a changé, je n'ai rien de plus à dire. (Est-ce son dernier titre de champion de France?) Peut-être que je resterai et qu'on ne gagnera pas. Ce n'est pas parce qu'une minorité de supporters est partie que... Ils ne représentent qu'une minorité. Ils ont été déçus, on les comprend totalement. Ça fait un mois. Ils ont voulu faire passer un message, le club a compris."