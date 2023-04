Le PSG, avec un Mbappé record et auteur d’un sublime assist, assomme Lens et la Ligue 1

Le Paris Saint-Germain vient de frapper un grand coup dans la course au titre. Leader, le PSG recevait son dauphin Lens à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 ce samedi soir. Avant la rencontre, trois petits points séparaient les deux équipes… il y en a désormais neuf.

La partie a rapidement basculé en faveur des Parisiens. Dès la 20e minute, le milieu défensif lensois Abdul Samed a laissé ses coéquipiers à dix après avoir essuyé ses crampons sur Hakimi. Dix minutes plus tard, Kylian Mbappé faisait la différence pour le PSG (1-0, 31'). Un but pas comme les autres pour l’international français qui est tout simplement devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien avec 139 réalisations… à seulement 24 ans. Lui qui n’avait plus marqué depuis 3 rencontres, une éternité quand on s’appelle Mbappé, est sorti de sa boîte au bon moment face à des Lensois accrocheurs.

Alors que le score est déjà de 2-0 après une belle frappe de Vitinha (37'), Mbappé se transforme en passeur pour Messi avant la pause. Et quelle sublime passe ! D’une talonnade à l’aveugle, le numéro 7 lance l’Argentin en profondeur qui crucifie Samba (3-0, 40').

De son côté, Loïs Openda, buteur et passeur lors du match aller (victoire 3-1), n'a pas eu l’occasion de briller. À l’heure de jeu, son coéquipier Frankowski a réduit l’écart sur pénalty (3-1) : insuffisant néanmoins pour empêcher les Parisiens de l’emporter. Le PSG s’envole désormais au classement et file tout droit vers un onzième titre à 7 journées de la fin du championnat.