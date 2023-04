Le pseudo "modèle méditerranéen" : "Que l’on travaille ou pas, ce sera toujours de notre faute !"

Du côté des associations, cette déclaration passe mal également. "C’est incroyable d’entendre ce genre de choses, s’insurge Paola Guillén Crespo, spécialiste de l’interculturalité, attachée auprès de l’asbl Dora Dorës, et volontaire au sein l’association féministe Vie Féminine (Huy-Liège). "Je suis moi-même une travailleuse migrante, cela fait 11 ans que je suis en Belgique. Quand je suis arrivée, j’ai découvert les obstacles et les stéréotypes qui jouent contre le travail des femmes immigrées. On m’a même dit que je travaillerai plus…", se souvient-elle.

Elle se rend alors à l’association Dora Dorës, un Centre de formation, de ressources et de solidarités pour les personnes issues de l’immigration, situé à Huy. Une aide aux devoirs est également organisée pour les enfants. "Là, on s’est intéressé à moi en tant que Paola, et non en tant que femme bolivienne migrante. J’ai pu développer des projets autour de l’interculturalité. J’ai eu de la chance car on m’a donné la parole. En même temps, cela me met en colère, parce que cela manque à beaucoup d’autres femmes."