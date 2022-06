Le PS favorable à l’abattage avec étourdissement en Wallonie mais pas à Bruxelles : "Nous avons pris en compte la réalité bruxelloise"

Une affirmation injuste pour Marc-Jean Ghyssels qui lui renvoie la balle : "À la rigueur, on peut considérer que le texte déposé par Défi, Groen et Open vld est purement électoraliste puisque c’est un sujet qui n’était pas repris dans l’accord du gouvernement. On sort un texte en dehors du code du bien-être animal dont le ministre qui fait partie du parti de Monsieur de Patoul a la charge", riposte-t-il.

Pour lui, l’étourdissement va bien plus loin que la question du bien-être animal. "Ce qui dérange, c’est la stigmatisation éventuellement de deux communautés. Je préfère qu’on, aille acheter des bovins ou moutons en Wallonie parce qu’on sait que c’est de la viande de qualité plutôt que de l’acheter du brésil où on n’a pas de contrôle et où on abat 5000 animaux par jour. Ce ne sont certainement pas les mêmes conditions que celles qui existent à l’abattoir de Bruxelles, et ça, on n’en tient pas du tout compte."