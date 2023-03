Le PS a renouvelé ses instances et réélu Paul Magnette à la présidence avec 93,5%

"Merci à l'ensemble de nos camarades pour leur mobilisation ce week-end et leur accueil chaleureux lors des débats enrichissants qui se sont déroulés ces dernières semaines", a affirmé la direction des socialistes francophones dans son communiqué.

"L'ambition du PS est d'arriver aux élections de 2024 avec un projet fort, vigoureusement progressiste et capable de répondre aux attentes de la population. Le progrès social, la défense des acquis et la transition climatique seront au cœur de nos programmes", a souligné le parti.

"Partout où nous sommes représentés, nous continuerons à nous battre pour faire reculer les injustices et les inégalités", a ajouté le PS. Ses deux prochains congrès seront consacrés à l'égalité entre les femmes et les hommes, en avril prochain, et à la jeunesse, en octobre.