Le protoxyde d'azote, "une consommation sociale" chez les jeunes.

"J'ai toujours le sentiment que je gère le truc", dit Melina (prénom modifié), étudiante en pharmacie qui a découvert le produit en septembre 2021 et assure ne jamais en consommer plus de dix cartouches en une soirée et espacer ses prises. Cependant, elle-même raconte avoir secouru un jour l'une de ses amies, "complètement révulsée" alors qu'elles venaient toutes deux d'inhaler du "proto" :

"J'ai dû la forcer à ouvrir la bouche pour qu'elle vomisse parce qu'elle s'étouffait à moitié."

Utilisé comme analgésique en médecine et dans les siphons de cuisine, ce gaz est également prisé pour ses effets psychoactifs courts (de l'ordre de trois à quatre minutes) lorsqu'il est inhalé, le plus souvent via des ballons de baudruche gonflés par des capsules ou des bonbonnes.

"On en voit de plus en plus en consultation", explique Hélène Donadieu Rigole, cheffe du service addictologie au CHU de Montpellier, qui suit des jeunes à partir de 11 ans pour différentes formes d'addictions.