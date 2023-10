Le protoxyde d’azote ou gaz hilarant coûte 10 millions par an à la Région bruxelloise

D’abord, on en trouve beaucoup de ces bombonnes qui servent normalement aux siphons pour faire de la crème chantilly en cuisine : 4,7 tonnes rien que sur le mois de janvier par exemple. Ça coûte donc de les collecter en rue. Mais surtout, certaines de ces bombonnes sont jetées directement dans les sacs-poubelles blancs. Et lorsque ces sacs arrivent dans l’incinérateur de Bruxelles-Propreté, ça fait boum. Les bombonnes explosent. Ce qui nécessite alors souvent de mettre l’incinérateur à l’arrêt. "Le coût total par arrêt est estimé à 165.000 euros", indiquait le ministre bruxellois de la propreté Alain Maron (Ecolo) au mois d’avril au parlement régional. "Du fait de la discontinuité industrielle provoquée, des pièces de rechange, de la main-d’œuvre nécessaire au redémarrage de l’unité concernée. Et il y a eu une panoplie d’arrêts. A chaque fois, c’est 165.000 euros".