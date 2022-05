Le #prompteurchallenge de la RTBF cartonne sur TikTok : quelques jours après son lancement, il est repris par TF1

"On trouve ça cool et marrant que TF1 se soit prêté au jeu, mais visiblement, ils n’ont pas compris la vanne avec Charlotte Bintje, qui est un jeu de mots avec les deux variétés de pommes de terre. On s’attendait à ce qu’ils répondent par un autre jeu de mots par rapport aux viennoiseries", commente Pierre Galhaut, le journaliste à l’initiative du challenge.

"On est déçu de ce manque de créativité", lance-t-il d’un air narquois, avant d’ajouter que la RTBF ne manquera pas de répondre au défi lancé par le JT de la chaîne française.