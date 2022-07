Le promoteur Erik Van der Paal, proche de Bart De Wever, se pourvoit en cassation contre le site Apache

Le promoteur immobilier anversois Erik Van der Paal a intenté un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Anvers dans une affaire l'opposant à des journalistes du site d'information Apache, a-t-on appris vendredi.

En octobre 2017, cet homme d'affaires avait organisé un dîner d'anniversaire au restaurant étoilé 't Fornuis à Anvers. Parmi les invités figuraient plusieurs membres de l'ancien conseil communal d'Anvers, dont le bourgmestre Bart De Wever (N-VA). Apache avait alors filmé leur arrivée au restaurant et les images avaient ensuite été publiées quelques semaines plus tard sous le dossier "Le promoteur immobilier préféré de Bart De Wever". Erik Van der Paal et son groupe Land Invest étaient alors actifs dans divers grands projets de construction anversois.