Le projet Star Fleet de Brian May et Eddie Van Halen va être réédité

Pour le projet originel, Brian May avait été rejoint par Eddie Van Halen, Alan Gratzer (batterie), Phil Chen (basse) et Fred Mandel (claviers). L’idée avait été lancée un jour après la découverte par Brian May du générique de fin de Star Fleet, une série télévisée japonaise diffusée au Royaume-Uni en 1980-81. Le thème est signé par Paul Bliss, musicien des Moody Blues et des Hollies, qui a ensuite écrit des chansons pour Olivia-Newton John, Janet Jackson, Céline Dion et Graham Nash.

"Si Paul n’avait pas écrit cette chanson irrésistible pour le générique d’une série télévisée de science-fiction destinée aux enfants, les choses auraient été différentes", a expliqué Brian May. "La chanson a commencé à me trotter dans la tête, et je pouvais entendre mon propre arrangement de la chanson se développer dans mon esprit. Mais comment l’enregistrer ? "

"Un matin, je me suis réveillé à Los Angeles, pendant une pause de mes activités avec Queen, et j’ai passé quelques coups de fil. J’ai raconté ce qui s’est passé ensuite dans les documents que vous trouverez dans ce bow. Le résultat est quelque chose que je chérirai à jamais".

"Nous nous sommes un peu préparés, au téléphone et à la maison, avec de minuscules amplis Rockman et des écouteurs. Puis nous sommes entrés en studio. Les cassettes se sont mises à tourner. Alan Gratzer, mon voisin de Los Angeles, s’est acharné sur son kit avec les baguettes de batterie les plus grosses et les plus lourdes que j’aie jamais vues. Phil Chen, un ami que j’avais rencontré lorsqu’il jouait avec Rod Stewart, a ajouté son style rock- funk, ainsi que son énergie et son humour ensoleillés des Caraïbes. Et Fred Mandel, l’un des claviéristes les plus élégants que j’aie jamais rencontrés, a joué du piano et de quelques synthés très techniques pour donner vie aux riffs. "

"Ed (je ne peux toujours pas l’appeler 'Eddie Van Halen' parce qu’il m’a dit plus d’une fois que cela l’ennuyait !) jouait de la guitare comme s’il s’agissait d’un piano… tapant et claquant, glissant et sautillant sur les touches comme un lutin – toujours avec un sourire malicieux. Si quelque chose était difficile pour lui, il ne le montrait jamais. Un vrai original. Une joie pure. Quel privilège éternel que de jouer avec lui".

"Ed était une âme merveilleuse", ajoute May. "En l’écoutant, je me sens complètement dépassé par lui en studio. Mais d’une manière très agréable – quelle joie pour moi de côtoyer un homme qui pouvait faire tout cela. C’est un vrai privilège. "

Brian May + Friends : Star Fleet Sessions Box Set

CD1 : Star Fleet Project + Beyond

Star Fleet (Edited Single Version / 2023 Mix)

Let Me Out (2023 Mix)

Blues Breaker (2023 Mix)

Cynthia Fox Release Day Interview 1983

Bob Coburn Rockline Interview 1984

Let Me Out (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

We Will Rock You (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

We Will Rock You – Fast (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

Star Fleet (Complete Version / 2023 Mix)

CD2 : Star Fleet The Complete Sessions

Star Fleet (Take 1)

Star Fleet (Take 2)

Star Fleet (Take 3)

Star Fleet (Take 4)

Star Fleet (Take 5)

Solo Jam

Star Fleet (Take 7)

Star Fleet (Take 8)

Star Fleet (Take 10)

Star Fleet (Take 11)

Star Fleet (Alternative Overdub EVH Solo)

Jam

Let Me Out (Rehearsal 1)

Let Me Out (Rehearsal 2)

Boogie Woogie Jam

Let Me Out (Take 1)

Jazz Police

Let Me Out (Take 3)

Let Me Out (Take 4)

Jam (Let’s Do The Show Right Here)

Let Me Out (Take 6)

Funky Jam

Let Me Out (Take 7 False Start)

LP : Star Fleet Project (180g Red Vinyl)

1. Star Fleet (2023 Mix)

2. Let Me Out (2023 Mix)

3. Blues Breaker (2023 Mix)

7” Single Star Fleet

Star Fleet (Edited Single Version / 2023 Mix)

Son Of Star Fleet (2023 Mix) – Exclusive to the box set 7”