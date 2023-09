On connaît un peu moins la carrière solo de Chris Shiflett. "Lost Of Sea" est déjà son troisième album solo, et Chris Shiflett a, semble-t-il, construit un pont entre Nashville (qu’il fréquente de plus en plus) et sa Californie natale. Coincé à mi-chemin entre un saloon honky-tonk et un bar punk-rock, "Lost Of Sea" est tour à tour éclectique et électrique. Une country alternative, avec des guitares puissantes et des textes percutants.

Surnommé " la plus grande rockstar de l’Americana" par le magazine Rolling Stone, Chris Shiflett a aussi un podcast sur le courant musical americana, joue dans différentes formations (parfois sous le nom de Jake Jackson), ainsi que dans un groupe de reprises de classics rock. "Lost Of Sea", son troisième album, sortira le 20 octobre prochain.

www.chrisshiflettmusic.com