Le projet "Pravda" d’Elon Musk va-t-il limiter la visibilité des médias "mainstream" ?

Des publications sur les réseaux sociaux indiquent qu’Elon Musk lance un projet de site web qui permettrait au public d’évaluer la crédibilité des journalistes et des médias. Celles-ci circulent particulièrement sur Twitter et Facebook. Selon ces affirmations, la plateforme nommée "Pravduh.com" pourrait remettre en cause la fiabilité des "médias mainstream" et potentiellement limiter leur diffusion. Les déclarations d’Elon Musk au sujet de cette plateforme datent en réalité de 2018. Quatre ans plus tard, l’entreprise "Pravda Corp" a bien été enregistrée mais rien n’indique que son site web, lui, ne se matérialise un jour ni que celui-ci puisse impacter la notoriété des médias qualifiés de "mainstream".