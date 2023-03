Le projet Miriam soutient les mamans solos vivant en situation précaire

C’est le cas de Micheline, seule avec trois enfants de 19, 8 et 3 ans. Elle participe au projet Miriam depuis 4 mois maintenant et s’enthousiasme devant les changements survenus depuis dans sa vie. "On a été une fois au cinéma, et surtout, on m’aide si j’ai besoin d’un avocat". Mais pour elle, comme pour les autres mamans présentes ce jour-là dans les locaux du CPAS de Saint-Gilles, ce qui compte vraiment c’est de sortir de chez soi, de voir des gens qui vivent la même situation, car être "à la fois, le papa et la maman, pour les enfants, c’est difficile". Difficile surtout quand on vit en situation précaire.