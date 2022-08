Le projet Katabata validé, un grand saut vers l’énergie renouvelable

Le réchauffement climatique est l'un des plus grands combats du 21ème siècle. Une manière de le diminuer serait de remplacer des combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Le vent serait une solution car il est non polluant et renouvelable de manière infinie.

Ce qui est intéressant avec le Groenland, c’est que le vent dominant souffle dans la même direction que le vent catabatique qui est un vent local. Ce vent est produit lorsque les masses d’air arrivent sur la calotte du Groenland. Il se refroidit une fois en contact avec la glace et devient plus dense. Cet air, par gravité va descendre le long de la calotte. Ces masses descendent du nord vers le sud, dans la même direction que le vent dominant du Groenland. Ces deux vents s’additionnent et donnent des vitesses de vent exceptionnelles.

Un autre atout cette région est qu’elle n’est pas, voire très peu touchée par le réchauffement climatique qui affecte particulièrement les régimes de vent européens.

Au Groenland, le réchauffement climatique causera au pire une légère diminution de la puissance des vents en hiver mais ceux-ci soufflent tout de même à des vitesses très fortes.