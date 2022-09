Le projet immobilier de l’ancien hôpital "la Dorcas" à Tournai inquiète les riverains

Que va devenir l’ancien hôpital la Dorcas à Tournai ? Thomas & Piron veut y construire 250 appartements dans un tout nouveau quartier piétonnier entre la prison et l’Escaut. L’enquête publique pour ce projet se termine aujourd’hui.

Un projet inquiète des riverains de la Dorcas de par son ampleur. Pour Dimitri Desmons qui habite à cent mètres du site 250 logements, c’est beaucoup trop. "Des appartements qui vont générer plus ou moins 600 habitants sur une surface d’un hectare, ça fait beaucoup", explique-t-il.

Simon Wuyts est lui aussi riverain de la Dorcas, il n’imagine pas non plus voir des immeubles de 8 étages à cet endroit. Ses craintes portent sur la mobilité car cette entrée de ville est déjà très chargée aux heures de pointe. "À partir de 7h20 ça bouchonne jusqu’à assez loin sur la chaussée d’Antoing. Venir, une fois de plus, alourdir ce secteur-là ne va rien arranger, c’est certain".

La réponse du promoteur

L’entreprise Thomas & Piron veut rassurer et répond que le volet mobilité a été pensé sur deux axes. D’un côté : La route pour les voitures et d’un autre côté : le chemin de halage pour la mobilité douce. Il sera directement possible de rejoindre le centre-ville en longeant l’Escaut. Le projet comporte d’ailleurs un garage à vélo de 400 places.

Mais pour l’entreprise, les 250 logements sont nécessaires pour garantir l’équilibre financier du projet. Car cette réhabilitation coûte cher et demande beaucoup de travail, notamment de dépollution du site. Pour résumer, si on fait moins de logements, il faut revoir le projet à la baisse notamment concernant la qualité de ses infrastructures et des espaces publics.

L’enquête publique se termine ce jeudi à l’hôtel de ville de Tournai. Ce sera ensuite au fonctionnaire de la Région Wallonne de se prononcer.