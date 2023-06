Le projet de réforme fiscale améliorera-t-il le pouvoir d’achat et le salaire des Belges ? "Soyons clairs, non", affirme Yvan Verougstraete (Les Engagés)

Quoi qu’il en soit, le projet de réforme fiscale actuel devrait-il permettre d’améliorer le pouvoir d’achat des Belges et leur salaire ? "Soyons clairs, non", affirme le vice-président des Engagés, Yvan Verougstraete. "On nous annonce une réforme depuis des mois et la montagne a finalement accouché d’une souris… Et on n’est pas sûr que cette souris passera dans le trou du mur."

Selon lui, "on parle de 500 € de différence, mais la réalité c’est que si on enlève l’impact de la TVA, c’est qu’on se retrouve avec moins de 60 euros de différence par mois. Ce n’est pas un changement de paradigme et ce n’est pas ça qui nous permettra d’augmenter le taux d’emploi. C’est déjà bien, mais la réalité c’est que l’on risque de reporter aux calanques grecques une vraie révolution fiscale qui permet d’atteindre 80% de taux d’emploi et de changer de paradigme. C’est une occasion ratée. En faisant 500 € net en plus pour les gens, on les motiverait réellement à aller travailler et on pourrait faire les choses différemment."