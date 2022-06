Le projet de réforme de la fiscalité automobile wallonne est-il pertinent du point de vue écologique ?

Le projet de réforme de la fiscalité automobile wallonne prévoit de favoriser les véhicules électriques. Cependant, il prévoit aussi de pénaliser les véhicules électriques les plus lourds et les plus puissants, puisque ces critères influenceront le niveau de taxation à la hausse. Qu’en penser alors qu’à l’horizon 2035 l’Europe prévoit la disparition des véhicules à moteur thermique au profit de l’électrique ?

Encore une fois, pour l’expert d’Inter-Environnement, cela a du sens. En résumé, il explique que, certes, les véhicules électriques n’émettent pas de CO2. Cependant, il ne faut pas négliger l’impact de la masse de ces véhicules. Construire un véhicule plus lourd demande plus d’énergie. Le mettre en mouvement en demande plus aussi, d’autant plus si le véhicule est puissant.

Taxer plus les véhicules électriques les plus lourds et les plus puissants pourrait donc permettre d’orienter les consommateurs vers des véhicules moins lourds et moins puissants. "Ce qu’on observe actuellement, c’est une dérive du marché automobile vers des véhicules électriques lourds et puissants", fait remarquer Pierre Courbe. "C’est par le haut de gamme que les constructeurs commencent à électrifier", ajoute-t-il.

Une taxation plus forte de ces véhicules peut donc être considérée comme un signal envoyé aux constructeurs pour les inciter à mettre l’accent sur des plus petits véhicules électriques. "La voiture électrique est nécessaire pour décarboner le transport, mais ce n’est pas une condition suffisante. L’autre condition, qui est aussi importante, c’est la condition du downsizing (ndlr : réduire la taille). Il faut des voitures plus légères, moins puissantes et qui correspondent aux besoins réels de mobilité des personnes", souligne Pierre Courbe, d’Inter-Environnement. L’intérêt de la réforme de la fiscalité automobile wallonne serait ainsi de "ramener un peu de raison dans l’acte d’achat et de pouvoir orienter les citoyens vers des véhicules qui correspondent à leurs besoins et qui leur coûtent aussi moins cher en assurances, en entretien et fonctionnement", estime Pierre Courbe.

Il faut toutefois noter que dans l’offre actuelle en véhicules électrique, il est encore difficile de trouver certains types de véhicules quand on cherche à sortir des modèles lourds, puissants et donc plus coûteux.