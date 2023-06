Le projet de loi féminicide a été adopté en commission de la Chambre

Pour cerner l’ampleur du problème et de ses caractéristiques, la loi prévoit la collecte des données et deux publications : d’une part, un rapport annuel reprenant les principales statistiques liées aux féminicides, les caractéristiques des victimes, des auteurs et de la relation entre la victime et l’auteur. D’autre part, un rapport qualitatif publié tous les deux ans sur les féminicides et les homicides fondés sur le genre qui met en évidence leur fréquence, les taux de condamnation, l’efficacité des mesures prises pour mettre en œuvre la Convention d’Istanbul.

L’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes sera chargé de cette tâche de rapportage et publiera ces publications sur son site web afin qu’elles soient accessibles à toutes et tous.

La loi crée également un Comité Scientifique d’analyse des féminicides et des homicides fondés sur le genre, qui analyse les féminicides et les homicides fondés sur le genre sur la base de cas individuels. Ce travail permettra d’identifier les manquements et de formuler des recommandations au gouvernement dans un but de prévention.