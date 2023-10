Le projet de fusion Jumbo-Visma / Soudal Quick-Step est rangé au placard... et après ?

C’est LE feuilleton des dernières semaines dans le peloton cycliste. Les discussions entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step semblaient aller dans la bonne direction avant que tout ne capote en ce début du mois d’octobre.

En coulisses, les deux équipes discutaient depuis de nombreuses semaines. Elles sont habilement parvenues à cacher tout cela jusqu’à la deuxième quinzaine du mois de septembre. Les questions étaient dès lors nombreuses : Remco Evenepoel fera-t-il partie du projet ? Quels coureurs seront conservés ? Qu’adviendra-t-il du personnel des deux équipes ? Quel nom pour cette nouvelle structure ? Etc.

Les prospections ont connu un véritable coup d’accélérateur dès l’instant où Patrick Lefevere, l’expérimenté directeur sportif de Soudal Quick-Step, a posé un semblant d’ultimatum. "Tout a traîné trop longtemps. Cela ne peut pas durer trois jours de plus. Nous devrions y voir beaucoup plus clair d'ici lundi", précisait-il le week-end dernier. Plusieurs médias indiquaient même que des certificats de chômage, mieux connus sous le nom de C4, étaient en cours d’impression et de distribution chez les employés de la formation belge. Difficile de distinguer le vrai du faux dans ce dossier.

Toujours est-il que l’annonce est tombée vendredi soir : "L'équipe a été informée qu'il n'y aura pas de fusion. C'était l'une des options que nous envisagions. Nous voulons être prêts à affronter l'avenir sur le plan organisationnel, financier et sportif après l'ère de Jumbo en tant que sponsor principal (ndlr : qui arrêtera dans un an ou deux selon toute vraisemblance). Dans ce processus, nous avons conclu qu'une fusion avec Soudal Quick-Step n'était pas la meilleure option. Nous verrons plus tard quelle est la meilleure option". Une communication bien cadenassée car, lorsqu’on essaie d’obtenir davantage de détails auprès de l’équipe néerlandaise ce samedi matin, on nous répète sobrement les termes cités ci-dessus.