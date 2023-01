Le projet de biopic sur George Michael invalidé par la famille

L’année dernière, un documentaire long-métrage intitulé Freedom Uncut a été proposé dans les cinémas du monde entier.

George Michael Freedom Uncut retrace le parcours de l’artiste à partir de 1987, après la sortie de son album solo Faith, et revient notamment sur le making of de l’album suivant, en 1990, Listen Without Prejudice : Vol 1. Les images utilisées viennent d’archives personnelles, de performances, et d’interviews avec de nombreux artistes que George Michael appréciait.