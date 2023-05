Le projet belge "In Vivo" réinvente l’architecture à la 18e biennale de Venise

Déjà lors des previews, l’architecture durable belge a fait un tabac. Supervisé par la philosophe et co-commissaire de l’exposition Vinciane Despret, le projet expérimental et exploratoire apporte une réponse à la nécessité de repenser l’architecture dans un monde aux ressources finies. Pour les trois architectes, la réponse se trouve dans le vivant. Il faut oublier les matières inertes et bâtir des habitats vivants. En guise de démonstration, un petit pavillon contenant quelques particularités a été installé dans le grand. Oubliez la frigolite, les panneaux industriels ou encore les briques traditionnelles, ici vous pourrez admirer et toucher des panneaux vivants à base de racine de champignon et marcher sur un sol de terre crue issu des déchets d’excavation bruxelloise le tout entouré de panneau de bois recyclé.

S’appuyant sur des producteurs locaux et des ressources durables, l’exposition belge est l’occasion de montrer que l’architecture durable de demain n’est pas un doux rêve utopique. Le futur est bien là à l’instar de ces panneaux isolants thermiques et acoustiques fabriqués grâce au mycélium ou ces briques à base de cuir fongique qui se construisent et se réparent en toute autonomie.

Le pavillon belge a déjà de nombreux visiteurs intrigués par ce laboratoire de demain, porte ouverte sur une autre manière de fabriquer l’architecture. Il sera visitable jusqu'au 26 novembre prochain dans la ville italienne.