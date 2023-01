Le projet Bavière va-t-il relancer l'activité commerciale en Outremeuse ?

Le projet Bavière va-t-il devenir le moteur de la relance commerciale du quartier d'Outremeuse ? Sur le site de l'ancien hôpital, ça bouge en tout cas. Les logements (appartements) et quelques commerces sont en cours de construction, l'immense bâtiment du Pôle des Savoirs -le B3- sera pour sa part inauguré fin juin.

Un impact positif sur l'activité commerciale aux abords du site et dans le reste du quartier d'Outremeuse, c'est ce qu'attendent les commerçants présents près de Bavière et qui ont dû prendre leur mal en patience.

"On est persuadé que ça va amener des gens, de l'animation. On est quand même bien situé, aux portes de la ville. Donc on espère que de nouveaux clients viendront boire un petit coup", précise une tenancière de café. Quant au pharmacien tout proche, il s'est même décidé à déménager prochainement son officine pour l'installer au sein du nouveau site de Bavière: "On va y transférer la pharmacie car on avait envie d'être intégré à cette dynamique. D'autant qu'on voit que tous les projets se concrétisent enfin: la partie résidentielle, le B3,..."

25% de commerces inoccupés en Outremeuse, la situation est "critique"

Une récente étude universitaire (réalisée dans le cadre du projet Bavière) sur l'état du commerce en Outremeuse qualifie la situation actuelle de critique: "Sur les 330 commerces du quartier d'Outremeuse, 84 étaient vides lors de notre recensement", constate Gwénaël Devillet, directeur du Service d'étude en géographie économique fondamentale et appliquée de l'Université de Liège (Segefa). "On arrive donc à 25% de surfaces inoccupées, alors qu'on est à 20% au centre-ville. D'un point de vue général, les centres-villes souffrent, mais encore plus les quartiers péricentraux comme Outremeuse car il n'y a pas de commerces qui attirent les clients venus des zones de chalandise importantes, cela reste des quartiers de desserte. Le site de Bavière va redonner une nouvelle dynamique, avec de nouveaux habitants, de nouveaux emplois et donc des clients potentiels pour tout le quartier."

En matière de logement, "Bavière, c'est la ville à 10 minutes à pieds", ce qui, selon Gwénaël Devillet, "est susceptible d'attirer notamment de jeunes couples, souvent moins motorisés, au profil socio-économique intéressant pour l'activité de quartiers tel qu'Outremeuse".