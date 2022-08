Le programme ERASMUS + : un véritable tremplin pour les étudiants !

Quand on pense à Erasmus, on pense souvent aux élèves de l’enseignement supérieur, mais l’offre Eramsus + est bien plus large que cela ! Comme l’explique Laurent Hannay, chef de travaux et référent mobilité :

Erasmus fut créé en 1987 dans un premier temps pour les étudiants de l’enseignement supérieur. En parallèle de cela, il y avait déjà dans ce projet-là des projets à longue mobilité pour les formations professionnelles. Depuis 2014 la Commission européenne a décidé de rassembler tous ces programmes en un seul nom qui est Erasmus +. Le but est d’accroître les possibilités pour les jeunes au niveau de la formation.

Pour que l’expérience se passe au mieux, l’école prend tout en charge : trouver un stage de qualité, rédiger la convention, trouver une bourse et un logement. Les étudiants ne partent pas seul, ils sont toujours accompagnés d’un membre du cadre enseignant, cela permet d’éviter les débordements et d’avoir une personne à qui poser des questions en cas de besoin. "Cela ne coûte rien aux jeunes, donc tout le monde peut vraiment participer ! On essaie au maximum de créer une bulle pour que l’expérience soit optimale et que les étudiants puissent se concentrer sur leur stage en entreprise", confie fièrement Laurent Hannay.

Toutes les sections de cet établissement sont concernées comme le décrit celui qui se charge de la coordination depuis presque 8 ans. "On a aussi bien des élèves en coiffure qui partent dans des salons ambassadeurs chez L’Oréal Paris que des élèves qui travaillent dans une association départementale pour la protection de la faune sauvage dans le sud de la France à Biarritz. On a aussi des élèves techniciens chimiste qui sont déjà allés en stage à l’institut Pasteur,…". C’est un véritable tremplin pour les étudiants, même s’il n’y a pas d’apprentissage linguistique. Le but étant selon cet enseignant d’aller vraiment vers la recherche de l’excellence !

En plus des compétences professionnelles, les stages en entreprises à l’étranger comportent de nombreux avantages. "Ces stages apportent aux jeunes du lien social car il y a la vie en communauté, il y a aussi bien sûr les compétences qui pour nous sont le leitmotiv numéro 1, puis l’ouverture sur le monde qui est de ne pas se dire je vais forcément trouver un emploi ici à 15 km de chez moi, il y a des possibilités d’emploi à l’étranger", ajoute ce référent mobilité.