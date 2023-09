Le programme du Golden Age Rock Festival à Liège

Ces 30 septembre et 1er octobre aura lieu la nouvelle et troisième édition du Golden Age Rock Festival !

A l’affiche cette année : Ten Years After, Such A Noise, Arthur Brown, Legs Diamond, Teaze, Steelover, Treat et beaucoup d’autres beaux noms seront présents au centre culturel de Chênée.

Laurent Debeuf recevra les responsables du festival pour nous faire découvrir le festival en détail ce jeudi 14 septembre dans Classic 21 Underground dès 21h30. Des places seront d’ailleurs à remporter au cours de l’émission.