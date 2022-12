Le programme des fêtes sur Tipik

De 18 à 22h en radio : Spéciale réveillon

On retrouve le réveillon de Samy et Lou pour une pré-soirée qui sent bon les préparatifs de la Saint-Sylvestre ! Au programme : une émission dynamique en compagnie de notre duo " good vibe " et surtout le meilleur de la playlist festive de Tipik ! Une belle rampe de lancement avant les 12 coups de minuit.

De 22h à 2h du matin, en TV, radio et sur Auvio : Tipik Party Spéciale Nouvel An

Une " Tipik Party Spéciale Nouvel An " en TV, en radio et sur le digital rythmera le réveillon. Les DJ belges et internationaux se succéderont aux platines pour vous accompagner et vous faire danser de 22h00 à 2h00 du matin, et célébrer les douze coups de minuit. Un réveillon de nouvel an présenté par Audrey de la matinale "Le Réveil de Tipik ". En radio, l'émission sera également commentée par Romain Kuntz.