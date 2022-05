Le programme des directs vidéos de Roland Garros : Les matchs interrompus par la pluie, Krejcikova seule à jouer sur le Chatrier

Rtbf.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo les internationaux de France de tennis qui se disputent à Roland Garros.

Tous les jours, vous aurez accès à trois courts, sans commentaire ainsi qu'au direct vidéo diffusé sur Tipik. Ce lundi place à la deuxième journée de matches et focus aux courts Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen et Simone Mathieu, avec les entrées en lice de Rafael Nadal, Novak Djokovic (night session, non diffusé), Iga Swiatek, Naomi Osaka, Emma Raducanu ou encore Stan Wawrinka. A noter que vous pourrez également suivre la rencontre d'Ysaline Bonaventure sur le Court n°7.

Rendez-vous dès 11 heures pour suivre les échanges du plus grand tournoi de terre battue et par ici pour suivre toute l'actualité de la quinzaine parisienne.