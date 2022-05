Le programme des directs vidéos de Roland-Garros (dimanche 29 mai) : Djokovic en action sur le Lenglen, Vliegen et Gillé battus

Notre site RTBF. be/sport vous propose de suivre en direct vidéo les internationaux de France de tennis qui se disputent à Roland-Garros.

Tous les jours, vous aurez accès à quatre courts, sans commentaire ainsi qu’au direct vidéo diffusé sur Tipik. Ce dimanche, place à la huitième journée de matches et focus aux courts Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen, Simonne Mathieu et N°14, avec notamment notre dernière représentante en lice en simple Elise Mertens opposée l'Américaine Cori Gauff.

Toujours dimanche, Novak Djokovic (ATP 1), Alexander Zverev (ATP 3) et Rafael Nadal (ATP 5) monteront tous les trois sur le court.

De nombreux Belges seront encore en lice en double dimanche. Chez les messieurs, Sander Gillé et Joran Vliegen et chez les dames Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann. Vliegen et Gillé joueront également séparément en double mixte

Rendez-vous dès 11 heures pour suivre les échanges du plus grand tournoi de terre battue et par ici pour suivre toute l’actualité de la quinzaine parisienne.

La night session (pas avant 20h45) opposera Carlos Alcaraz à Karen Kachanov et est à suivre sur le player d’Eurosport.