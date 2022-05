Le programme des directs vidéos de Roland Garros : Carlos Alcaraz lance sa quinzaine

Rtbf.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo les internationaux de France de tennis qui se disputent à Roland Garros.

Tous les jours, vous aurez accès à trois courts, sans commentaire ainsi qu'au direct vidéo diffusé sur Tipik. Ce dimanche, focus aux courts Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen et Simone Mathieu, avec les entrées en lice d'Alison Van Uytvanck et Elise Mertens, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Dominic Thiem et Garbine Muguruza.

Rendez-vous dès 11 heures pour suivre les échanges du plus grand tournoi de terre battue et par ici pour suivre toute l'actualité de la quinzaine parisienne.