Le programme de Wout van Aert sur route : retour aux Strade Bianche, pas de Doyenne et de Nieuwsblad

Wout van Aert a dévoilé les grandes lignes de son programme pour la saison prochaine, jeudi lors de la présentation de l'équipe Jumbo-Visma à Amsterdam. Il démarrera par les Strade Bianche, ce qui signifie qu'il ne sera pas présent au Circuit Het Nieuwsblad dont il est le vainqueur en titre.

"Je vais démarrer ma saison sur route par les Strade Bianche en raison de mon stage en altitude, qui est vraiment important à l'approche des classiques", a expliqué Van Aert.

"Comme le championnat du monde de cyclocross n'est qu'en février, il reste peu de temps avant le Circuit. Je débuterai donc une semaine plus tard aux Strade, une course dont je garde un bon souvenir."

Après les Strade Bianche, Van Aert enchaînera avec Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo. En 2021, il a terminé deuxième du classement général, derrière Tadej Pogacar, mais il a ensuite manqué de fraîcheur lors des classiques flandriennes.

La saison dernière, Van Aert a donc participé à Paris-Nice et s'y est ménagé. "Et j'ai l'intention de faire la même chose à Tirreno. Je vais pointer quelques étapes, mais je ne me fatiguerai pas pour le classement général. L'objectif est d'être au top au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix."

Viennent ensuite les classiques du printemps avec successivement l'E3 Harelbeke, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Liège-Bastogne-Liège n'est pas à son programme.

"D'une certaine manière, c'est dommage, car j'ai pris le départ de Doyenne cette année en raison des circonstances (NDLR. un test covid positif) et j'ai terminé troisième. La prochaine édition ne figure pas à mon programme. Mes grands objectifs sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix", a précisé Van Aert, qui n'a pas encore réussi à s'imposer dans ces deux Monuments.

Après une période de repos et un stage en altitude, Van Aert fera sa rentrée au Tour de Suisse. Se profilera alors le Tour de France et son classement aux points que Van Aert a remporté cette saison.

"J'ai couru le Dauphiné plusieurs fois et j'ai décidé de me lancer un nouveau défi en participant au Tour de Suisse."

Après le Tour de France - où il ne visera pas le maillot vert - Van Aert disputera la course en ligne des et le contre-la-montre des Mondiaux. "Cela me semble jouable. Cette année, je me suis adapté au programme parce qu'à Wollongong, le contre-la-montre avait lieu avant la course sur route, mais à Glasgow, c'est l'inverse et cela devrait être possible pour moi de me recharger pour cette course".

vec Dylan van Baarle, Jumbo-Visma compte dans ses rangs le vainqueur de Paris-Roubaix de cette année. "Pour gagner une classique, il faut être entouré par une équipe solide. L'année dernière, on m'a demandé si l'arrivée de Tiesj Benoot et de Christophe Laporte ne réduirait pas mes chances de victoire. J'ai répondu à l'époque que l'union fait la force et j'y crois toujours. Nous l'avons bien vu l'année dernière. Avec plusieurs leaders dans une équipe, on a plus d'atouts à faire valoir. Avec Dylan, nous sommes encore plus forts. Il se peut que je perde mes propres chances ou que je doive courir sur la défensive, mais l'inverse sera également vrai. Ensemble, on est plus fort", a conclu Van Aert