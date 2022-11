Le programme de Remco Evenepoel se précise : les Ardennaises et le Giro comme premiers objectifs

Mais que fera Remco Evenepoel la saison prochaine ? Alors que de nombreuses voix se lèvent pour pousser le champion du monde à venir sur les routes du Tour, le vainqueur de la Vuelta aurait plutôt l’intention de se rendre au Giro après avoir disputé les Ardenaises.

Tik, tak, tik, tak. L’heure tourne et on attend toujours le programme prévu par Remco Evenepoel pour la saison prochaine. Selon nos confrères du Laatste Nieuws, celui-ci serait bien avancé, au moins pour le début de saison.

Selon le média flamand, le jeune coureur démarrerait sa saison par le Tour de San Juan fin janvier, une course dont il a remporté la dernière édition en 2020. Pour la suite, c’est encore le flou mais les classiques ardennaises et le Giro constitueraient ses premiers vrais objectifs. Evenepoel voudrait donc tenter d’accrocher un deuxième succès sur les routes de Liège-Bastogne-Liège et un deuxième Grand Tour dans ses valises.

Pour avoir la confirmation d’un tel programme, il faudra tout de même attendre encore quelques semaines.