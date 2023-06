Le programme de Remco Evenepoel cet été : San Sebastian, les Mondiaux et... la Vuelta ?

Les cinq premiers mois de la saison ont été très intenses pour Remco Evenepoel : le Champion du Monde a connu des hauts (9 victoires, dont Liège-Bastogne-Liège et les Championnats de Belgique en ligne) et des bas (son abandon au Giro alors qu'il portait le maillot rose à cause d'un test positif au Covid-19, sa chute aux Championnats de Belgique du contre-la-montre) et va à présent bénéficier d'un peu de repos avant de préparer ses prochains objectifs.

"En juillet, je reprendrai par un stage en altitude dans les Dolomites, en Italie, a annoncé Remco Evenepoel sur le plateau de nos confrères de Sporza après sa victoire dimanche à Izegem. Je disputerai ensuite la Clasica San Sebastian (le 29/07, ndlr), avec l'objectif de remporter la dernière course que je disputerai avec le maillot de Champion du Monde."

Car les Mondiaux, qui se dérouleront à Glasgow cette année, ont été avancés au mois d'août. La course en ligne, ce sera le 06/08, le contre-la-montre est lui programmé le 11/08.

"Dans les Dolomites, je pourrai m'entraîner énormément sur mon vélo de chrono, c'est aussi là que nous prendrons les décisions qui s'imposent pour les mois d'août et de septembre, a repris le Champion de Belgique. La Vuelta 2022 et le Giro m'ont appris que pour viser la victoire finale, je devais être à mon meilleur niveau. Si lors de ce stage je réalise que je ne pourrai pas atteindre un tel niveau de performance sur la prochaine Vuelta, alors y défendre mon titre n'aura aucun sens. Si nous y allons, c'est pour viser le podium et remporter des étapes."