Le profil de la 20e étape de la Vuelta décrypté : un profil qui a déjà fait des dégâts par le passé

Cinq cols pour faire basculer la Vuelta. C'est le terrain dont dispose Enric Mas pour déstabiliser Remco Evenepoel sur cette 20e étape de la Vuelta entre Moralzarzal et le Puerto de Navacerrada (181 km). Une étape qui ressemble de très près à la 20e étape de la Vuelta 2015 (3 cols en commun) où Fabio Aru était parvenu à reprendre 4 minutes à Tom Dumoulin pour se parer de rouge à la veille de l'arrivée.

Ce samedi, la première ascension se dressera devant les roues du peloton après une vingtaine de kilomètres. Le Puerto de Navacerrada est sans doute le col le plus dur du jour avec ses 10,3 km à 6,8% de moyenne dont un pic à 13%. L'arrivée est encore loin mais les 50 km qui séparent le sommet de cette ascension et le pied de la suivante peuvent se prêter à une belle bataille tactique.

Le Puerto de Navafria (10,3 km à 5,4%) et le Puerto de Canencia (7,3 km à 4,9%) présentent un profil plus roulant et rythmeront les kilomètres suivants qui mènent au Puerto de la Morcuera. Similaire à la première ascension du jour, ce col (9,4 km à 6,9%) présente des derniers hectomètres plutôt compliqués.

Une rapide descente emmènera ensuite les coureurs vers le Puerto de Cotos et ses 10,5 km à 5,6%, une nouvelle montée plutôt roulante mais qui restera sans doute dans le jambes des coureurs après 3 semaines d'efforts. Le sommet de cette dernière difficulté est situé à 7 km de l'arrivée, ralliée par une portion plate.

Suivez la 20e étape de la Vuelta en direct vidéo en notre compagnie.