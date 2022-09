Le profil de la 18e étape de la Vuelta décrypté : triple ascension à l'Alto de Piornal

"On va assister au même type de course que celle qu'on a eu ce mardi. Avec un groupe qui se détache et qui va pour la victoire. S'il n'y a pas de coureur vraiment dangereux au général, on va laisser sortir et prendre quelques minutes et puis on va en découdre entre favoris dans la final pour laisser la victoire à des coureurs audacieux. Il faudra essayer du côté de Lotto Soudal d'être présent pour aller chercher des points malgré les peu de forces qu'il reste. Je n'imagine pas que trois équipes différentes avec des coureurs espagnols puissent se liguer contre Remco. Evenepoel et son équipe devront faire attention dans les vallées où le vent peut être changeant et on peut faire des différences. Ceci dit, chez Quick-Step on a affaire à des directeurs sportifs qui ont l'expérience des bordures et qui se laisseront difficilement surprendre."