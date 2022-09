Le profil de la 16e étape décrypté : une chance à saisir pour les sprinteurs

Le peloton de la Vuelta est de retour sur les routes espagnoles ce mardi après la deuxième et dernière journée de repos au programme de cette édition 2022. Une reprise plutôt tranquille pour les coureurs lors de cette 16e étape entre Sanlucar de Barrameda et Tomares (189,4 km).

Le parcours est en effet globalement plat et devrait constituer une occasion idéale pour les sprinteurs de s'illustrer. Les hommes véloces du peloton devront néanmoins se méfier des derniers kilomètres de course. Deux talus sont renseignés dans le final mais ne devraient pas inquiéter les sprinteurs les plus résistants. En 2017 sur ces mêmes routes, c'est l'Italien Matteo Trentin qui s'était imposé avec le maillot vert sur les épaules.

Cette 16e étape constitue la dernière chance des sprinteurs de briller avant l'emballage final attendu à Madrid sur la dernière étape. Entre ces deux rendez-vous, ce sont les grimpeurs qui bénéficieront d'un terrain favorable avec quatre étapes plutôt exigeantes.

Pour ne rien rater de cette 16e étape, suivez le direct commenté en notre compagnie.