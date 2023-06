Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,5% au 1er trimestre 2023 en Belgique

Par rapport au trimestre précédent, la valeur ajoutée dans l’industrie a reculé de 0,6%. Dans les services, l’activité a continué d’afficher une croissance positive de 0,8%, tandis que dans la construction, la croissance de la valeur ajoutée a ralenti à 0,3%, précise la BNB. Dans le détail, les ménages ont accru leurs dépenses de consommation de 0,6% comparativement au trimestre précédent.

Cette hausse est principalement soutenue par les achats de biens non durables, alors que les achats de biens durables se sont inscrits en baisse. Les investissements en logements ont eux légèrement progressé, de 0,1%.

Les investissements publics, qui affichent habituellement une évolution très volatile, ont augmenté de 6,4%, et les dépenses de consommation des administrations publiques ont diminué de 0,7%. Quant aux investissements des entreprises, ils ont à nouveau enregistré une croissance positive, de 1,9%. Sur le plan du commerce extérieur, les importations et les exportations de biens et de services se sont contractées de 1,0% au premier trimestre.

Enfin, l’emploi intérieur sur une base trimestrielle a poursuivi sa progression (+ 0,3%), avec 17.800 personnes de plus. Par rapport à la période correspondante de 2022, le nombre de personnes occupées s’est accru de 1,3%, soit de 67.700 unités.