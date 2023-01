Le producteur Rick Rubin pense que Paul McCartney est le meilleur bassiste de tous les temps

Le célèbre producteur n’a pas tari d’éloges envers le Beatles.

C’est dans une interview au magazine Mojo qu’il a déclaré que McCartney était le meilleur bassiste de tous les temps et qu’il était surpris par cette approche "très simple" dans sa composition. Il avait notamment pu s’en rendre compte dans sa mini-série enregistrée avec l’artiste en 2021, McCartney 3, 2, 1.

Il déclare : "Quand je repense à tout ce que j’ai vu autour des Beatles, on parle soit de leur composition, ou bien de la Beatlemania. Paul McCartney, le bassiste, ou, en fait, Paul McCartney, le musicien – car il sait jouer de tout – c’est peu dire… On parle de lui en tant que membre des Beatles, mais pour moi, c’est le meilleur bassiste de tous les temps, c’est le numéro 1".

Il continue en expliquant qu’il était épaté par son approche "très simple" quand il a composé des hits : "Ce qui m’a scotché, c’est quand il s’est assis au piano et m’a expliqué comment il écrivait une chanson."

"Il me disait : "Tu vois, on pourrait faire ça", et ce qu’il me montrait était d’une simplicité sans nom… Mais quand il a commencé à élaborer sa mélodie, eh bien c’est devenu "Hey Jude" ou "Let it Be". Il utilise une technique que n’importe quel enfant pourrait entreprendre, et puis ça se transforme en l’une des plus grandes chansons de tous les temps !"