Le prodige Victor Wembanyama claque un énorme dunk… sur son propre tir à 3 points et choque la planète basket

Plus les jours passent, plus la "hype" pour Victor Wembanyama ne fait que monter outre-Atlantique. Il faut dire que chaque semaine, "Wemby" ou encore "l’ovni", dixit le grand Lebron James, fait parler de lui en réalisant des actions aussi monstrueuses que lunaires.

Dimanche, face à Monaco, le prodige français a sans doute disputé l’un de ses plus mauvais matches avec les Metropolitans 92, en Pro A. Mais malgré ses 8 petits points (il tourne à 21 points, 9.7 rebonds et 3.2 contres de moyenne cette saison) et la défaite des siens, Wembanyama a une nouvelle fois fait le tour des réseaux sociaux. La NBA, sa future destination (il est annoncé comme le premier choix de la draft 2023), a même partagé son incroyable panier sur son compte Twitter.

En début de deuxième quart-temps, "Wemby", toujours aussi à l’aise balle en main malgré ses 2,21m, dribble devant son adversaire et envoie un tir à trois points en step back qui ne rentre pas. Le Français de 19 ans poursuit néanmoins son action, reprend le ballon et écrase un énorme dunk sous les yeux ébahis de tous les spectateurs. De quoi faire saliver encore un peu plus les Américains !