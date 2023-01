Le procureur fédéral Eric Bisschop est décédé mercredi soir

Le procureur fédéral adjoint Éric Bisschop est décédé soudainement mercredi soir, a annoncé jeudi le parquet fédéral. "Il s'est effondré sur le chemin du retour vers la maison et s'est éteint à l'hôpital", a-t-il expliqué.

"Eric Bisschop avait rejoint le parquet fédéral en 2003", a rappelé ce dernier. "Vingt années durant lesquelles il a eu un engagement sans faille au service de la justice, une vision et une grande capacité à trouver des solutions innovantes et souvent courageuses", a relaté le parquet. "Pour beaucoup, plus qu'un collègue, plus qu'un magistrat, il était un ami. À sa famille, à son épouse et à ses enfants, nous présentons toutes nos condoléances, tout notre soutien et toute notre amitié", a encore exprimé le parquet.