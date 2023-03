Le procureur du roi ne va pas en appel du non-lieu de D’Onofrio dans le dossier Mithra

Voici une dizaine de jours, la justice liégeoise a décidé que les soupçons de copinages autour de ventes et d’achats en bourse de titres de la société pharmaceutique Mithra méritent un procès en correctionnelle. Deux inculpés de délit d’initiés, François Fornieri et Samuel Di Giovanni vont devoir répondre de ces transactions suspectes, mais le "troisième homme", l’ancien agent de joueurs de foot Licio D’Onofrio bénéficie d’un non-lieu. Le procureur du roi aurait pu interjeter appel de cette décision, et demander un réexamen de l’affaire en chambre des mises en accusation, mais il a décidé de ne pas le faire. Les poursuites pénales à son encontre sont donc définitivement abandonnées.