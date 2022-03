Le procureur du roi de Liège a lancé la procédure de dissolution de LibertySteel

La société LLD, la filiale liégeoise du groupe sidérurgique LibertySteel, est depuis ce jeudi visée par une procédure de dissolution. La citation à comparaître devant un tribunal a été signifiée ce vendredi. Ce n’est qu’une demi-surprise : l’entreprise n’a pas respecté les termes d’un accord conclu à la fin novembre avec ses créanciers ; elle n’a pas provisionné les sommes promises pour relancer les activités du fer-blanc, et la situation a été judiciairement dénoncée voici quinze jours.

Le groupe LibertySteel a repris, voici deux ans et demi, plusieurs lignes de finition de tôles d’acier à la multinationale ArcelorMittal. Mais les annonces d’investissements, nécessaires, n’ont jamais été suivies d’effet. A tel point qu’un vaste plan de restructuration a été négocié, à l’automne dernier. La société emploie encore plus de six cents travailleurs. Ils sont évidemment les premiers concernés par l’intervention de la justice dans le dossier. Sauf si une liquidation peut laisser la place à un rachat, à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. Des rumeurs le laissent penser, mais personne ne donne la moindre information à ce propos.

La perspective d’une fin brutale de LibertySteel tracasse également toutes les firmes, petites ou grandes, qui ont accepté l’an passé de rééchelonner les paiements qui leur sont dûs : des sous-traitants, des fournisseurs, des transporteurs. Une ardoise de plusieurs millions, notamment envers ArcelorMittal, de quoi déstabiliser largement le bassin industriel liégeois. Du côté des décideurs luxembourgeois également l’inquiétude est de mise, puisque des usines sœurs grand-ducales sont embarquées dans cette nouvelle déconfiture de l’acier wallon,