"Le prochain voyage" : le choix de l'euthanasie pour mourir dignement

Choisir sa fin de vie est-il un droit comme les autres ? La question est subtilement amenée dans ce téléfilm d'une infinie tendresse, porté par deux grandes stars : Line Renaud et Jean Sorel. Le Prochain Voyage, à voir dimanche 1er octobre à 20h45 sur La Une, et à revoir pendant 15 jours sur Auvio.

Que faire lorsque l'on sait que le temps qu'il nous reste à vivre n'est que souffrance ? Quand on a encore toute sa tête, mais qu'on sent qu'on la perd ? Quand une maladie incurable nous ronge jour après jour, prédisant une mort lente et douloureuse ? C'est après s'être posés toutes ces questions que Richard et Jacqueline se retrouvent dans la chambre d'hôtel d'un palace parisien. Et pas n'importe laquelle… La 18, celle où 65 ans plus tôt, Richard faisait sa demande en mariage à Jacqueline. Une nuit mémorable qui transparait par flash-backs tout au long de ce tendre téléfilm porté par la grâce et la prestance de Line Renaud et Jean Sorel.

Très vite, on comprend que cette nuit d'hôtel sera leur dernière, le couple ayant décidé de se donner la mort avant que la maladie ne les emporte totalement. Leur programme est minutieux : il faut écrire des lettres, s'habiller de telle façon, partager une dernière bouteille de champagne…

Au pied de l'établissement, leur fils fait les cent pas, torturé entre l'envie de tout arrêter et celle de respecter leur décision. Sur cette dernière route, le vieux couple fait la rencontre de Léa, jeune employée de l'hôtel. Alors que le temps file, Léa soupçonne les vieux amants de préparer "une bêtise", mais son professionnalisme l'empêche de faire intrusion dans leur intimité. Et si ce pitch vous semble glauque, Le Prochain Voyage n'est que tendresse, tristesse et beauté.