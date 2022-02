Le prochain Rammstein retardé par manque de papiers ?

On sait déjà que le groupe prévoit un album qui sortira cette année, mais il pourrait bien être postposé en raison d’un manque de… papiers.

C’est le compositeur Sven Helbig, qui a collaboré sur certains titres de ce prochain projet, qui a affirmé ceci au site sachsische.de. Il explique avoir transmis sa contribution au groupe il y a deux semaines mais que les membres ne savent pas encore dire quand on pourra découvrir le résultat en raison d’un "manque de papiers" qui interrompt la production.

"Pour le groupe, cette interruption est très ennuyeuse," explique-t-il. "Le groupe ne sait pas encore quand il sortira l’album. Ils doivent pouvoir envoyer un très grand nombre de CD et vinyles, de nombreux livrets et pochettes dans le monde entier, et cela ne semble pas faisable pour le moment."



"Mon travail est terminé. Il y a deux semaines, j’ai tout livré. C’est très embêtant pour eux. Les six membres ne savent pas quand l’album sortira, et ils ne savent même pas s’ils pourront partir en tournée cette année."

"Ils veulent avancer, ils veulent jouer, mais comme la plupart des musiciens, ils restent assis là à se croiser les bras, dans l’attente d’une décision."

Le compositeur n’en a pas dit plus sur cet album : "Tout est bouclé, mais je ne peux rien vous dire, car le groupe décide parfois de retirer des chansons au dernier moment, de les modifier. Till ne veut pas réécrire une chanson, mais Richard pense que c’est stupide. Ou bien parfois les guitaristes ne sont pas d’accord sur un riff…"