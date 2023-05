Le prochain prime de "Affaire conclue" à l’Élysée ? La réponse de Sophie Davant

En effet, la présentatrice avait eu l’occasion de faire la connaissance du couple présidentiel bien avant l’entrée en fonction d’Emmanuel Macron. En février dernier, elle avait d’ailleurs confié sur son compte Instagram les "avoir croisés dans une autre vie, grâce à un ami commun qui les avait réunis".

Les deux femmes avaient ensuite repris contact des années plus tard, à l’occasion d’une interview réalisée pour le magazine "S". Entre autres choses, la première dame de France avait alors confié à Sophie Davant que "ses placards étaient pleins". Et pour cause : il semblerait que "le président ne se sépare de rien, surtout de ses livres", et "qu’il garde surtout les petits bibelots qu’on lui offre à longueur d’années".

Une information qui n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde, puisque Sophie Davant s’est empressée de proposer à Brigitte Macron de recevoir le président dans son émission.